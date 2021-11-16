Представлен первый электрокроссовер Mitsubishi

Mitsubishi возродили модель Airtrek. Именно так назвали первый электрокроссовер японской марки, представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Модель поступит в продажу с 2022 года и будет стоить примерно 35 тыс. долларов.
Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Mitsubishi Airtrek будут выпускать в Китае, а создавали его в партнерстве с местной компанией GAC. Кроссовер отличается граненым дизайном с огромными фальшрадиаторными решетками и тоненькими светодиодными фарами. По размерам Airtrek можно сравнить с Mitsubishi Outlander 2021:
Фото: motor1.com
В салоне также преобладают рубленые поверхности. Кроссовер Mitsubishi получил виртуальную приборную панель и большой сенсорный дисплей, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Разработчики утверждают, что Airtrek просторнее Outlander.
Фото: motor1.com
Электромобиль Mitsubishi Airtrek 2022 переднеприводный и оснащен 184-сильным мотором. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч позволяет проехать примерно 520 км без подзарядки.
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