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Представлен первый электрокроссовер Mitsubishi

Представлен первый электрокроссовер Mitsubishi

Mitsubishi возродили модель Airtrek. Именно так назвали первый электрокроссовер японской марки, представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Модель поступит в продажу с 2022 года и будет стоить примерно 35 тыс. долларов.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Mitsubishi Airtrek будут выпускать в Китае, а создавали его в партнерстве с местной компанией GAC. Кроссовер отличается граненым дизайном с огромными фальшрадиаторными решетками и тоненькими светодиодными фарами. По размерам Airtrek можно сравнить с Mitsubishi Outlander 2021:

  • длина – 4 630 мм;
  • ширина – 1 920 мм;
  • высота – 1 728 мм;
  • колесная база – 2 830 мм;
  • масса – 1 900 кг.


Фото: motor1.com

В салоне также преобладают рубленые поверхности. Кроссовер Mitsubishi получил виртуальную приборную панель и большой сенсорный дисплей, а передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Разработчики утверждают, что Airtrek просторнее Outlander.


Фото: motor1.com

Электромобиль Mitsubishi Airtrek 2022 переднеприводный и оснащен 184-сильным мотором. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч позволяет проехать примерно 520 км без подзарядки.

По материалам Фокус
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