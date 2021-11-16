0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 146 0

НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет по платежным картам

НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет по платежным картам

Средняя сумма одной операции с использованием платежных карт в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составляла 232 гривны, в прошлом году – 223 гривны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, в сети Интернет для оплаты товаров и услуг в этом году проводилась примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой (25,6% и 23,6% соответственно). Это почти 520,4 млрд гривен за январь–сентябрь 2021 года.

В то же время средняя сумма операции по переводу с карты на карту – 1 490 грн (год назад – 1 438 грн).

Средняя сумма операции в сети Интернет по оплате товаров и услуг составила 400 грн (год назад – 440 грн).


Инфографика: НБУ

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

Посмотреть варианты 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.