НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет по платежным картам

Средняя сумма одной операции с использованием платежных карт в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составляла 232 гривны, в прошлом году – 223 гривны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, в сети Интернет для оплаты товаров и услуг в этом году проводилась примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой (25,6% и 23,6% соответственно). Это почти 520,4 млрд гривен за январь–сентябрь 2021 года.

В то же время средняя сумма операции по переводу с карты на карту – 1 490 грн (год назад – 1 438 грн).

Средняя сумма операции в сети Интернет по оплате товаров и услуг составила 400 грн (год назад – 440 грн).



Инфографика: НБУ

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