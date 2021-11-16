Ford займется разработкой автомобильных чипов

Ford решила заняться полупроводниковым бизнесом. Всё из-за того, что в течение года её преследуют проблемы с поставками автомобильных чипов, из-за чего страдают производственные предприятия компании по всему миру.

В рамках работы в этом направлении Ford заключила стратегическое соглашение с американским производителем микросхем GlobalFoundries о разработке чипов, которое в конечном итоге может привести к организации совместного производства такой продукции в США.

Об этом говорится в совместном заявлении компаний, которые при этом не озвучили каких-либо конкретных сроков и возможных инвестиций, необходимых для запуска производственных мощностей. Тем не менее, это партнёрство в очередной раз показывает, как глобальный дефицит чипов подталкивает к более тесному сотрудничеству компаний по полупроводниковой и автомобильной промышленности.

Похоже, что Ford сделала ещё один шаг вперёд в этом направлении, беря на себя некоторую часть процесса разработки чипов. В компании считают, что разработка собственной полупроводниковой продукции может способствовать улучшению некоторых характеристик выпускаемых автомобилей, в том числе в части автономного вождения и аккумуляторных систем.

Частично соглашение с GlobalFoundries направлено на увеличение поставок автомобильных чипов для Ford в краткосрочной перспективе. Компания пострадала от нехватки чипов сильнее, чем многие другие автопроизводители, поэтому теперь хочет обезопасить себя на случай возникновения подобных ситуаций в будущем.

Согласно имеющимся данным, совместная деятельность Ford и GlobalFoundries будет сосредоточена на производстве чипов более высокого класса, которые будут использоваться в автомобильной промышленности через несколько лет.