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Apple запланировала выпустить полностью беспилотный автомобиль в 2025 году

Apple запланировала выпустить полностью беспилотный автомобиль в 2025 году

Apple стремится ускорить разработку своего электромобиля, сообщают знакомые с вопросом люди. Кроме того, сообщается, что теперь компания намерена сделать полностью автономное транспортное средство.

Последние несколько лет Apple в рамках Project Titan исследовала возможность создания как полностью автономного авто, так и транспортных средств с ограниченными возможностями автономного вождения, аналогично большинству современных электромобилей.

Теперь инженеры полностью сосредоточились на первом варианте, работая под руководством Кевина Линча (Kevin Lynch), который раньше руководил разработкой ПО для Apple Watch. По словам людей, которые пожелали сохранить анонимность, как раз Линч настаивает на создании полностью автономного электромобиля. Это последнее изменение в автомобильном подразделении Apple после того, как в сентябре предыдущий руководитель Project Titan Дуг Филд (Doug Field) покинул компанию ради работы в Ford.

«Яблочная» компания намерена выпустить самоуправляемый электрокар через четыре года, хотя ещё в начале текущего года предполагалось, что это займёт около семи лет.

Сообщается, что Apple видит свой электромобиль полностью лишённым руля и педалей. Компания рассматривает возможность расположить в центре авто большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, с которым пользователь сможет взаимодействовать во время поездки. Автомобиль будет тесно интегрирован с другими продуктами Apple.

По словам людей, знакомых с вопросом, компания достигла ключевой вехи в разработке базовой системы автономного вождения авто. Кроме того, Apple уже завершила большую часть основной работы над процессором, который ляжет в основу её первого автомобиля. Чип был разработан группой разработчиков, которые создают процессоры для iPhone, iPad и Mac, а не автомобильным подразделением Apple.

Достижения Apple вскоре могут перейти в стадию дорожных испытаний. Компания планирует начать тестирование нового процессора и датчиков системы автономного вождения в модернизированных авто, которые уже несколько лет колесят по дорогам Калифорнии.

По материалам 3dnews.ru
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