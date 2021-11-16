При каких условиях продажа авто не облагается НДФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что доход налогоплательщика от продажи объекта движимого имущества в течение отчетного налогового года облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5%.
В то же время, как объясняет ГУ ГНС в Ровенской области, исключением является доход, полученный налогоплательщиком от продажи в течение отчетного года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда. Такой доход не подлежит налогообложению.
Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного года второго объекта движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, подлежит налогообложению по ставке 5%.
Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда или другого транспортного средства подлежит налогообложению по ставке 18%.
Поскольку Гражданский кодекс Украины не устанавливает такого субъекта права частной собственности как физическое лицо-предприниматель, то доход, полученный ФЛП от продажи собственного движимого имущества, подлежит налогообложению по нормам, определенным ст. 173 Налогового кодекса Украины.
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