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При каких условиях продажа авто не облагается НДФЛ

При каких условиях продажа авто не облагается НДФЛ

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что доход налогоплательщика от продажи объекта движимого имущества в течение отчетного налогового года облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5%.

В то же время, как объясняет ГУ ГНС в Ровенской области, исключением является доход, полученный налогоплательщиком от продажи в течение отчетного года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда. Такой доход не подлежит налогообложению.

Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного года второго объекта движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, подлежит налогообложению по ставке 5%.

Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда или другого транспортного средства подлежит налогообложению по ставке 18%.

Поскольку Гражданский кодекс Украины не устанавливает такого субъекта права частной собственности как физическое лицо-предприниматель, то доход, полученный ФЛП от продажи собственного движимого имущества, подлежит налогообложению по нормам, определенным ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Справка Finance.ua:

  • с января по октябрь текущего года украинский автопарк пополнили 411,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Согласно данным о регистрации, пять регионов Украины охватили более трети этих машин;
  • Кабинет министров Украины 17 ноября внес изменения в постановление об автомобильных номерных знаках, которые изготавливают на заказ. Согласно этому решению, теперь можно использовать только буквы.

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По материалам Finance.UA
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