Минцифры запустило новые европейские форматы е-подписей

Пользователи ресурсов Минцифры смогут проверять и подписывать документы е-подписями европейских форматов. Также определен унифицированный формат для хранения подписанных данных — ASiC-E.

Как узнал Finance.ua, это еще один шаг к взаимному признанию е-доверительных услуг с ЕС.

Минцифры сообщает, что новый функционал доступен на вебсайтах Центрального удостоверяющего органа и Интегрированной системы е-идентификации:

CAdES — позволяет подписывать е-данные любого формата и сохраняет е-подпись отдельно от е-данных или вместе с ними. Файлы можно подписывать только отдельно;

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XAdES — позволяет подписывать е-данные любого формата и сохраняет е-подпись в формате XML , отдельно от е-данных или вместе с ними. Одновременно можно подписать несколько файлов;

PAdES — позволяет подписывать е-данные в формате PDF и сохраняет е-подпись вместе с е-данными. Файлы можно подписывать только отдельно;

ASiC-E — обеспечивает долгосрочное хранение е-документов. Одним из преимуществ является возможность сохранить один или несколько файлов со связанными е-подписями, проверить всю цепочку е-подписей и других данных, связанных с документом.

Справка Finance.ua:

получить квалифицированную электронную подпись ( КЭП ) можно оффлайн или онлайн.