Минцифры запустило новые европейские форматы е-подписей

Пользователи ресурсов Минцифры смогут проверять и подписывать документы е-подписями европейских форматов. Также определен унифицированный формат для хранения подписанных данных — ASiC-E.
Как узнал Finance.ua, это еще один шаг к взаимному признанию е-доверительных услуг с ЕС.
Минцифры сообщает, что новый функционал доступен на вебсайтах Центрального удостоверяющего органа и Интегрированной системы е-идентификации:
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