Представлен Xpeng G9 — китайский электрический кроссовер

Китайская компания Xpeng Motors является одним из тех молодых игроков рынка, которые одновременно пытаются покорить сегменты электромобилей и летательных аппаратов, параллельно развивая системы автопилота.

К трём уже существующим моделям электромобилей данной марки через год присоединится кроссовер G9, изначально создаваемый с прицелом на международную экспансию.

В наши дни адаптация электромобиля к реализации за пределами Китая не ограничивается учётом особенностей зарядной инфраструктуры. Напичканные сложной электроникой, китайские электромобили обладают развитым программным интерфейсом с поддержкой голосовых команд, а потому подготовка к выходу на зарубежные рынки не может обходиться без адаптации интерфейса к носителям других языков.



Изображение: XPeng Motors

Как отмечается в лаконичном пресс-релизе, кроссовер Xpeng G9 изначально будет учитывать потребности как китайских, так и зарубежных клиентов. О его технических характеристиках известно не так много, но наличие системы XPilot 4.0 подразумевает использование процессоров NVIDIA Tegra поколения Orin-X и пары лидаров, расположившихся в блоках передней светотехники. В систему заложен большой потенциал автономности, включая возможность маневрирования в городских условиях без вмешательства водителя. Программные обновления бортовая система будет получать «по воздуху» в течение 30 минут.

Бортовая система электропитания этой машины рассчитана на напряжение 800 вольт и использование фирменных станций быстрой зарядки. Всего за пять минут запас хода кроссовера можно будет пополнить на 200 км. Компания Xpeng будет развивать зарядную сеть за счёт станций мощностью 480 кВт, позволяющих выдерживать силу тока более 670 А. Массовое производство кроссоверов Xpeng G9 должно начаться в третьем квартале следующего года, ближе к этому моменту станут известны цены и прочие характеристики.