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Pfizer заключила контракт на более $5 миллиардов для поставки COVID-таблеток в США

Pfizer заключила контракт на более $5 миллиардов для поставки COVID-таблеток в США

Американский фармацевтический гигант, компания Pfizer Inc, заключила первый многомиллиардный контракт с правительством США на поставку миллионов доз перорального препарата Paxlovid для лечения заболевания COVID-19.

Об этом сообщило американское информагентство Reuters.

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«Компания Pfizer Inc заявила в четверг, что подписала соглашение с правительством США на $5,29 миллиарда для поставки 10 миллионов курсов лечения своего экспериментального противовирусного препарата от COVID-19»,- отмечается в сообщении.

Производитель заявил, что начнет поставки лекарств уже в конце нынешнего года, если это будет разрешено американским регулятором, Управлением по контролю за качеством продуктов и медикаментов.

«Несмотря на то, что вакцинация против COVID-19 является приоритетной мерой, наличие таблеток, которые могут предотвратить госпитализацию людей, может стать спасительным кругом», – заявил в этой связи министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

Напомним, компания Pfizer подала заявку регулятору США на получение разрешения по использованию препарата Paxlovid. По данным комплексных исследований он оказался эффективным на 89% в предотвращении госпитализации или смерти людей из группы риска.

По материалам Укринформ
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