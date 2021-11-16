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Еврокомиссия рассматривает возможность продления срока действия COVID-сертификатов

Еврокомиссия рассматривает возможность продления срока действия COVID-сертификатов

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность продления срока действия сертификата вакцинации от коронавируса, который был изначально введен на 12 месяцев.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Е К Стефан де Кеерсмакер.

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«В настоящее время мы изучаем возможность продлить срок действия», — сказал он.

На вопрос журналистов, почему ЕК намерена пойти на такой шаг, если изначально было обещано, что сертификат вводится только на год, Кеерсмакер напомнил, что «сертификат был введен на 12 месяцев, но с возможностью дальнейшего продления срока действия». Представитель Е К добавил, что о соответствующем решении будет объявлено в ближайшее время.

Сертификаты о вакцинации были введены в ЕС летом текущего года максимум на 12 месяцев.

По материалам УНН
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