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Porsche показала мощный спорткар (фото, видео)

Porsche показала мощный спорткар (фото, видео)

Линейку Porsche 718 Cayman пополнила заряженная модификация GT4 RS. Презентовали ее на автошоу в Лос-Анджелесе, а продажа стартует с лета по цене от 141 700 долларов за дорожную версию и от $229 тыс. – за трековый вариант Clubsport.

Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

Главная особенность Porsche 718 Cayman GT4 RS – высокооборотная 4,0-литровая атмосферная шестерка. Этот двигатель позаимствовали у Porsche 911 GT3: он развивает 500 л. с. и имеет крутящий момент в 449 Нм.

С 7-ступенчатым роботом PDK разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. Это самый мощный и быстрый Porsche Cayman в истории.


Фото: Porsche

К тому же, автомобилю перенастроили подвеску с адаптивными амортизаторами и уменьшили клиренс на 30 мм. На легендарном автодроме Нюрбургринг спорткар Porsche показал неплохое время круга – 7:04.51.

Узнать новый Porsche 718 Cayman GT4 RS можно по обвесу, увеличенному воздухозаборнику и антикрылу. Передние крылья и двери багажника теперь карбоновые, что позволило снизить массу до 1464 кг.


Фото: Porsche

За доплату предложен пакет Weissach, включающий карбоновую крышку переднего багажника, титановый выхлоп и магниевые 20-дюймовые диски. В варианте Clubsport антикрыло гораздо больше, а все кузовные карбоновые панели по умолчанию.

Карбон наряду с алькантарой появился и в салоне Porsche 718 Cayman GT4 RS. А вот в версии Clubsport от внутренней отделки отказались, но установили каркас безопасности.

По материалам Фокус
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