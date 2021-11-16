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Huawei представила гибридный планшет MateBook E

Huawei представила гибридный планшет MateBook E

Китайский техногигант Huawei представил ряд новых продуктов, среди которых оказался новый мобильный компьютер 2-в-1 MateBook E на Windows 11. Стоит отметить, что это не первый ноутбук бренда в таком форм-факторе.

Оригинальный MateBook, представленный в 2016 году, также был «трансформером». С новинкой Huawei стремится составить конкуренцию таким устройствам, как iPad Pro от Apple и Surface Pro от Microsoft.

Huawei MateBook E выполнен в тонком 7,9-мм корпусе. Вес новинки составляет 709 граммов. Компьютер оснащён 12,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Матрица обеспечивает стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3. Экран может похвастаться соотношением сторон 16:10 и максимальной яркостью 600 кд/м². Дисплей занимает 90 процентов лицевой поверхности устройства.


Изображение: Huawei

Huawei MateBook E доступен в чёрном и синем цветах. Кроме того, для устройства доступны две разных клавиатуры: с обычным упором верхней части и более продвинутая, которая позволяет регулировать угол наклона дисплея. Вторая поставляется только с более мощной моделью устройства, основанной на процессоре Intel Core i7. Она оснащена портом USB Type-C и настраиваемой подсветкой клавиш, а также может похвастаться поддержкой NFC для реализации функции обмена данными Huawei Share.

MateBook E поддерживает работу с активным стилусом M-Pencil второго поколения. Стилус может примагничиваться к компьютеру и заряжаться от него без использования проводов. Для идентификации пользователя используется дактилоскопический сканер, совмещённый с кнопкой питания.


Изображение: Huawei

Самая продвинутая модификация основана на процессоре Intel Core i7 Tiger Lake с графикой Intel Iris Xe. Чип работает в связке с 16 Гбайт оперативной памяти и 512-Гбайт SSD с интерфейсом PCIe. Выйдут и более доступные и менее производительные версии. Базовая версия оснащена чипом Core i5 Tiger Lake, который дополнен 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 256 Гбайт. Все версии поддерживают интерфейс Thunderbolt 4, который позволяет подключать внешние дисплеи разрешением до 8К включительно.

Huawei заявляет, что новинка оснащается продвинутой восьмислойной системой охлаждения, которая обеспечивает эффективный отвод тепла. На боковой грани корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия. Компьютер оснащён основной 13-Мп и фронтальной 8-Мп камерой. MateBook E поддерживает 65-Вт быструю зарядку. Соответствующее ЗУ поставляется в комплекте с устройством. Полная зарядка занимает около 90 минут. Ёмкость аккумулятора составляет 42 Вт·ч. Huawei утверждает, что время автономной работы MateBook E составляет от 5 до 8 часов, в зависимости от режима использования.

Стоимость базового MateBook E с процессором Core i5 и накопителем составляет $940. Более продвинутая версия на том же чипе, но с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти будет стоить $1098. Комплектация с чипом Core i7, 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт энергонезависимой памяти обойдётся в $1255.

Самая продвинутая модель с той же конфигурацией, но с расширенным комплектом — помимо зарядного устройства и клавиатуры в него входит и стилус M-Pencil. Цена компьютера составит $1365. Новый MateBook E поступит в продажу с первого декабря.

По материалам 3dnews.ru
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