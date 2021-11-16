Kia представила Concept EV9 — концепт большого электрического внедорожника

Kia на автосалоне в Лос-Анджелесе представила концептуальный внедорожник Concept EV9, выделяющийся своими крупными размерами и угловатыми формами. Электромобиль построен на новой модульной платформе Hyundai E-GMP, которая послужит основой для всех грядущих электромобилей концерна. Стоит отметить, что эта платформа также легла в основу концепта Hyundai Seven.

Длина EV9 составляет 492 см. Ширина транспортного средства достигает 205 см, а его высота равна 177 см. Длина колёсной базы составляет 309 см, что соответствует параметрам таких авто, как Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

Использование масштабируемой платформы E-GMP означает, что электромобиль будет иметь ту же 800-вольтовую архитектуру, что и другие основанные на ней машины Hyundai и принадлежащих ей марок. Транспортное средство сможет использовать быструю 350-кВт зарядку, которая сможет восполнить заряд аккумуляторов от 10 до 80 % всего за 20-30 минут.



Фото: Kia

Электромобиль привлекает к себе внимание лаконичным футуристическим дизайном. Например, в концепт-каре автопроизводитель отказался от решётки радиатора, потребность в которой отпала вместе с отказом от использования ДВС. Таким образом, в дизайне транспортного средства прослеживаются тенденции, заданные Tesla.

Приборная панель представлена громадным 27-дюймовым сенсорным экраном, а руль больше напоминает штурвал.



Фото: Kia

Kia не сообщила, поступит ли EV9 в серийное производство, но это кажется весьма вероятным, учитывая обещание южнокорейского автопроизводителя выпустить семь электромобилей к концу 2027 года и продавать по полмиллиона электрических транспортных средств ежегодно к 2026 году.