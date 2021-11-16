NVIDIA завершила квартал рекордной выручкой

Представители NVIDIA продолжают утверждать, что оценка степени влияния криптовалютного фактора на бизнес компании остаётся нетривиальной и непосильной задачей, но в минувшем квартале сделано многое для сегрегации майнеров и геймеров. Совокупная выручка компании за год выросла в полтора раза, обновив исторический рекорд на отметке $7,1 млрд.
Параллельно были обновлены рекорды по выручке в игровом сегменте ($3,22 млрд, +42 %) и на серверном направлении ($2,94 млрд, +55 %). Существенным приростом отличился сегмент профессиональных графических адаптеров, профильная выручка выросла на 144 %, но в абсолютном выражении она оставалась достаточно скромной — $577 млн.
Автомобильное направление принесло лишь $135 млн, увеличив выручку на 8 %. Известно, что профильные ускорители для майнинга CMP реализуются компанией NVIDIA по статье OEM, здесь выручка выросла на 21 % до $234 млн в годовом сравнении, но последовательно она сократилась на 43 %. Непосредственно от реализации ускорителей CMP выручка в третьем квартале составила $105 млн, тогда как кварталом ранее она достигала $266 млн.
Всего с момента появления ускорителей CMP на рынке NVIDIA выручила от их реализации крупным профессиональным майнерам не более $526 млн, что не превышает 3 % выручки за соответствующие периоды деятельности.
В игровом сегменте, как поясняет NVIDIA, сейчас почти все настольные графические процессоры семейства Ampere поставляются с защитой от майнинга LHR. В серверном сегменте выручка последовательно выросла на 24 %, представители семейства Ampere и здесь выступили в роли локомотива, но лишь со стороны облачных провайдеров.
Норму прибыли удалось в годовом сравнении поднять с 62,6 до 65,2 %, преимущественно за счёт увеличения доли более дорогих настольных и мобильных графических решений в структуре реализуемой продукции. Операционная прибыль в минувшем квартале достигла рекордных $2,67 млрд, увеличившись на 91 % в годовом сравнении и на 9 % последовательно. Чистая прибыль тоже достигла рекордной величины в $2,46 млрд, что на 84 % больше результата аналогичного периода предыдущего года.
В четвёртом квартале уходящего фискального года NVIDIA рассчитывает выручить не менее $7,4 млрд.
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