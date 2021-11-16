Google выпустила обновление прошивки Pixel 6

Компания Google начала рассылку обновлений для нового Pixel 6. Данные об этом разработчик опубликовал в посте на портале Google Support.
Упоминается, что новая «заплатка» включает «незначительные исправления ошибок и некоторые улучшения производительности сканера отпечатков пальцев в Pixel 6 и Pixel 6 Pro».
При этом компания не предоставила никакой информации о реальных изменениях. Сведения о некачественной работе сканера отпечатков пальцев в моделях Pixel 6 и Pixel 6 Pro появились ещё в прошлом месяце — пользователи жаловались на их медленную работу и неспособность распознать отпечатки с первой попытки. Google отвечала, что проблема возникла из-за использования «усиленных алгоритмов обеспечения безопасности».
Хотя ранее Google не упоминала, связана ли медленная работа сканера с аппаратной или программной составляющими, описание к обновлению косвенно свидетельствует, что проблема именно в ПО.
По имеющимся данным, пока пользователи Pixel 6 не сошлись в едином мнении, помогла ли свежая прошивка — некоторые сообщают, что работа сканера ускорилась, другие не заметили никаких позитивных изменений, а третьих всё устраивало и раньше.
Пользователи получат одну из двух сборок — SD1A.210817.037.A1 для клиентов оператора Verizon, продающего данные смартфоны в США и SD1A.210817.037 — для пользователей из-за рубежа. По данным Google, рассылка обновлений уже началась и продолжится на следующей неделе, а некоторые пользователи могут дождаться его только в декабре.
Примечательно, что обновление весит всего 14,56 Мбайт, но в Google заявляют, что на его загрузку и установку уйдёт 25-30 минут.
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