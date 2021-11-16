В Польше упростят легализацию иностранцев

Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах, которым предусматривается ряд упрощений в процессе легализации трудовых мигрантов, среди которых наибольшую группу в РП составляют украинцы.

Законом предусматривается упрощение процедуры предоставления вида на временное пребывание в Польше (до трех лет) лицам, желающим работать в стране более длительный период.

Что меняется:

отменяется требование подавать в пакете документов в воеводские управления по вопросам иностранцев документы о наличие места жительства (договор аренды помещения);

не нужно будет подавать документ о регулярном и стабильном доходе иностранца, а вместо него – подтверждение о получении минимального дохода в Польше;

отменяется требование о необходимости выработки иностранцем нового вида на временное пребывание в случае смены работодателя.

Принятым документом ускоряется процесс предоставления карты временного пребывания лицам, которые намерены работать в стратегически важных секторах экономики Польши.

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Законом предполагается расширение до 24 месяцев возможности труда иностранца в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца.

Документ также предусматривает упрощение процедуры подачи документов на получение карты поляка.

В МВД Польши, которое было инициатором изменений в законе, пояснили, что в последнее время наблюдается рост интереса среди иностранцев в получении видов на временное пребывание в РП, а пандемия коронавируса замедлила процесс их выдачи в соответствующих воеводских управлениях.

Закон еще должен быть рассмотрен в Сенате страны.

По имеющейся информации, по состоянию на сегодня в Польше может находиться примерно 1,5 млн украинцев.