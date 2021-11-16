В Польше упростят легализацию иностранцев

Сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах, которым предусматривается ряд упрощений в процессе легализации трудовых мигрантов, среди которых наибольшую группу в РП составляют украинцы.
Законом предусматривается упрощение процедуры предоставления вида на временное пребывание в Польше (до трех лет) лицам, желающим работать в стране более длительный период.
Что меняется:
Принятым документом ускоряется процесс предоставления карты временного пребывания лицам, которые намерены работать в стратегически важных секторах экономики Польши.
Читайте также: В Польше 71% компаний собираются повысить зарплату сотрудникам
Законом предполагается расширение до 24 месяцев возможности труда иностранца в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить иностранца.
Документ также предусматривает упрощение процедуры подачи документов на получение карты поляка.
В МВД Польши, которое было инициатором изменений в законе, пояснили, что в последнее время наблюдается рост интереса среди иностранцев в получении видов на временное пребывание в РП, а пандемия коронавируса замедлила процесс их выдачи в соответствующих воеводских управлениях.
Закон еще должен быть рассмотрен в Сенате страны.
По имеющейся информации, по состоянию на сегодня в Польше может находиться примерно 1,5 млн украинцев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крадут десятки тысяч гривен: «Новая почта» вскрыла схему мошенниковВчера, 17:20 - 4480 7
Учредитель Evergrande продал собственные активы на $1,1 млрд, чтобы расплатиться с долгами компанииВчера, 13:30 - 1325 4
В Украине введут специальные номерные знаки для машин скорой помощи4 ч. назад - 194 2
Дефолт Evergrande весьма вероятен — S&PВчера, 17:40 - 1067 2
На европейском рынке недвижимости надувается пузырь: предупреждение ЕЦБВчера, 19:03 - 2379 2
Крадут десятки тысяч гривен: «Новая почта» вскрыла схему мошенниковВчера, 17:20 - 4480 7
На европейском рынке недвижимости надувается пузырь: предупреждение ЕЦБВчера, 19:03 - 2379 2
Morgan Stanley прогнозирует заметное укрепление гривныВчера, 16:05 - 1820
Межбанк: ситуация накаляется и почему Нацбанк был вынужден вмешатьсяВчера, 18:20 - 1442
Обанкротившееся «Киевэнерго» Ахметова насчитало КГГА 900 млн долгаВчера, 19:16 - 1125
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 673
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1323 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3049 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1312
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1386