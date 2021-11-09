0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Рада предварительно поддержала законопроект о «тысяче Зеленского»

Рада предварительно поддержала законопроект о «тысяче Зеленского»

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6297 об изменениях к проекту госбюджета для обеспечения помощи предприятиям малого и среднего бизнеса и стимулирования вакцинации. Проект закона поддержали 285 народных депутатов.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали проекта закона.

«Возобновление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрения субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации против коронавирусной болезни (COVID-19)», — говорится в пояснительной записке.

Цель документа:

  • обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц на фоне введения в регионах ограничительных противоэпидемических мер, а также государственную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сколько денег выделят. На программу поощрений для вакцинированных граждан и отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, правительство планирует выделить в общей сложности 6 млрд грн — 3 млрд до конца года и еще 3 млрд — в начале 2022 года.

Согласно задумке авторов законопроекта, каждый полностью вакцинированный украинец получит по 1 тыс. грн.

Деньги предполагается предоставлять в виде абонементов на пользование услугами заведений культуры, спорта и т. д.

Справка Finance.ua:

  • деньги будут начислять на специальную банковскую карту после верификации в «Дія». Граждане смогут потратить полученные деньги в течение 4 месяцев. Предприятия, где можно будет потратить тысячу, будут тщательно отбирать и проверять. Будет обязательный критерий;
  • президент Зеленский заявлял, что тем вакцинированным гражданам, у которых нет смартфона и приложения «Дія», в частности людям преклонного возраста, государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн;
  • депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что выплатой 1 тыс. гривен полностью вакцинированным нельзя будет произвести оплату коммунальных услуг и лекарств в аптеке;
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.