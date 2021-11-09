Рада предварительно поддержала законопроект о «тысяче Зеленского»

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6297 об изменениях к проекту госбюджета для обеспечения помощи предприятиям малого и среднего бизнеса и стимулирования вакцинации. Проект закона поддержали 285 народных депутатов.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали проекта закона.

«Возобновление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрения субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации против коронавирусной болезни (COVID-19)», — говорится в пояснительной записке.

Цель документа:

обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц на фоне введения в регионах ограничительных противоэпидемических мер, а также государственную поддержку для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сколько денег выделят. На программу поощрений для вакцинированных граждан и отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, правительство планирует выделить в общей сложности 6 млрд грн — 3 млрд до конца года и еще 3 млрд — в начале 2022 года.

Согласно задумке авторов законопроекта, каждый полностью вакцинированный украинец получит по 1 тыс. грн.

Деньги предполагается предоставлять в виде абонементов на пользование услугами заведений культуры, спорта и т. д.

Справка Finance.ua:

деньги будут начислять на специальную банковскую карту после верификации в «Дія». Граждане смогут потратить полученные деньги в течение 4 месяцев. Предприятия, где можно будет потратить тысячу, будут тщательно отбирать и проверять. Будет обязательный критерий;

президент Зеленский заявлял, что тем вакцинированным гражданам, у которых нет смартфона и приложения «Дія», в частности людям преклонного возраста, государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн;

депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что выплатой 1 тыс. гривен полностью вакцинированным нельзя будет произвести оплату коммунальных услуг и лекарств в аптеке;