Рада предварительно поддержала законопроект о «тысяче Зеленского»

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6297 об изменениях к проекту госбюджета для обеспечения помощи предприятиям малого и среднего бизнеса и стимулирования вакцинации. Проект закона поддержали 285 народных депутатов.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал детали проекта закона.
«Возобновление работы субъектов хозяйствования в период ослабления карантинных мер и выхода из карантина требует поддержки и принятия соответствующих мер реагирования со стороны государства с целью стимулирования и улучшения условий деятельности таких субъектов, а также поощрения субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации против коронавирусной болезни (COVID-19)», — говорится в пояснительной записке.
Цель документа:
Сколько денег выделят. На программу поощрений для вакцинированных граждан и отраслей бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, правительство планирует выделить в общей сложности 6 млрд грн — 3 млрд до конца года и еще 3 млрд — в начале 2022 года.
Согласно задумке авторов законопроекта, каждый полностью вакцинированный украинец получит по 1 тыс. грн.
Деньги предполагается предоставлять в виде абонементов на пользование услугами заведений культуры, спорта
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