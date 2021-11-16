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Сколько в среднем украинцы готовы тратить во время Black Friday — опрос

Сколько в среднем украинцы готовы тратить во время Black Friday — опрос

В 2020 году Чёрная пятница впервые была проведена в условиях пандемии. Данные Google Trends показывают, что количество запросов, связанных с распродажами Black Friday, в прошлом году уменьшилось на 37%. В Украине пик интереса к Чёрной пятнице пришёлся на 2018 год, а снижение интереса было зафиксировано уже в 2019 году.

Об этом пишет сайт Picodi.

Своё участие в распродажах Black Friday в 2020 году подтвердили 59% анкетированных. Остальные не делали покупок по разным причинам:

  • 24% не хотели ничего покупать,
  • 13% пожаловались на непривлекательные скидки,
  • 9% — на отсутствие интересных товаров со скидкой.

На снижение интереса к распродажам повлияла и пандемия: некоторые покупатели избегали скопления людей (7%), а другие находились в нестабильной финансовой ситуации (21%). В свою очередь, 26% анкетированных просто забыли о Чёрной пятнице.


Инфографика: Picodi

Почему покупатели (не) любят Black Friday

Согласно результатам анкетирования, украинцы относятся к распродажам Black Friday скорее позитивно, чем негативно. 45% украинцев уверены, что Чёрная пятница даёт возможность совершить покупки на очень выгодных условиях. 43% не сомневаются, что Чёрная пятница — лучшая распродажа года, а для 34% Black Friday — отличная возможность приобрести дорогие товары с действительно хорошей скидкой.

Однако, не стоит пренебрегать мнением 27% респондентов, которые обращают внимание на манипуляции с ценами, когда перед началом скидок стоимость повышается, а затем «снижается» до прежнего уровня.

20% считают, что в Чёрную пятницу магазины делают скидки лишь на неинтересный или залежалый товар, а 17% ответили, что размер скидок в Black Friday не отличается от других распродаж.

Какие товары интересуют людей, решивших принять участие в распродажах:

  • на первом месте находятся одежда и обувь (50%),
  • на втором – электроника и бытовая техника (38%),
  • на третьей позиции – косметика и парфюмерия (25%).

Среднестатистический покупатель готов потратить на распродаже Black Friday 3 700 гривен, а в 2020 году эта сумма составляла 3 800 ₴.


Инфографика: Picodi

По материалам Finance.UA
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