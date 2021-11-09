Мельник назвал первые дела для расследования БЭБ

Первыми делами вновь созданного Бюро экономической безопасности станут расследования в государственном секторе, в частности дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

Об этом рассказал директор БЭБ Вадим Мельник в интервью Forbes.

По его данным, суммы хищения в делах, где фигурирует Укрзализныця, составляют 47 млн грн, 52 млн грн и 204 млн грн.

Также расследуют дело в отношении ГПЗКУ, которая получила от Китая кредит в $1,5 млрд.

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«Кредит не возвращен, а предоставлялся под гарантии государства и возвращать средства придется налогоплательщикам. Судя по всему, такие дела требуют быстрого реагирования БЭБ», – подчеркнул Мельник.

Финансовый сектор с государственными банками тоже входит в сферу ответственности БЭБ. Также в поле зрения ведомства попадет подакцизная отрасль, незаконная приватизация и стратегические активы государства.

В отношении олигархов и финансово-промышленных групп, если они совершат нарушения, БЭБ также будет ими заниматься в пределах своей компетенции.

Мельник отметил, что Бюро экономбезопасности с 2022 года запустит набор аналитиков и детективов в 23 территориальных органа. До конца февраля должно заработать 40% состава в каждом областном центре Украины.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада утвердила полномочия Бюро экономбезопасности, благодаря чему БЭБ уже с 25 ноября сможет полноценно расследовать экономические преступления вместо налоговой милиции, СБУ та Нацполиции.

28 января Верховная Рада создала Бюро экономической безопасности. Соответствующий закон в марте подписал президент Владимир Зеленский.