Самые популярные модели и бренды смартфонов среди украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Kantar CMeter, подробности, какие модели и бренды смартфонов предпочитают украинцы.
Согласно исследованию, на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber. Компания проанализировала, на каких устройствах жители страны чаще всего пользовались приложением в октябре 2021 года.
Оказалось, что большинство украинцев выбирают смартфоны на базе Android.
Если рассматривать популярные модели смартфонов, то на первом месте Redmi Note 7.
Отметим, что среди смартфонов из первой десятки было мало моделей 2020−2021 годов выпуска — только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, которые появились на рынке в прошлом году.
Данные этого исследования были получены благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и содержат только названия брендов и модели смартфонов. Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием. Ни компания Rakuten Viber, ни стороне компании не имеют доступа к этим данным.
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