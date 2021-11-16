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Самые популярные модели и бренды смартфонов среди украинцев (инфографика)

Самые популярные модели и бренды смартфонов среди украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Kantar CMeter, подробности, какие модели и бренды смартфонов предпочитают украинцы.

Согласно исследованию, на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber. Компания проанализировала, на каких устройствах жители страны чаще всего пользовались приложением в октябре 2021 года.

Оказалось, что большинство украинцев выбирают смартфоны на базе Android.

  • На первом месте — Samsung (25,2%),
  • У смартфонов Apple в Украине «бронза» — устройствами на базе iOS в ноябре пользовались 16,4% пользователей Viber.
  • На втором — Redmi (17,7%).
  • Четвертое место занимает Xiaomi (14,33%).
  • Пятое — Huawei (7,7%).

Если рассматривать популярные модели смартфонов, то на первом месте Redmi Note 7.

  • На втором и третьем месте расположились Apple iPhone 11 и Apple iPhone 7 соответственно.

Отметим, что среди смартфонов из первой десятки было мало моделей 2020−2021 годов выпуска — только Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A, которые появились на рынке в прошлом году.

Данные этого исследования были получены благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и содержат только названия брендов и модели смартфонов. Личная переписка и голосовые звонки в Viber защищены сквозным шифрованием. Ни компания Rakuten Viber, ни стороне компании не имеют доступа к этим данным.


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По материалам Finance.UA
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