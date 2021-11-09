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Киевский центр занятости назвал средний размер заработной платы в столице

Киевский центр занятости назвал средний размер заработной платы в столице

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, что с начала 2021 года услугами столичной службы занятости воспользовались 58 тысяч киевлян. Средний размер заработной платы по состоянию на 1 ноября составил 10,4 тыс. грн.

«Более 11,2 тысячи из них были обеспечены работой при содействии службы занятости. 29 работодателей получили компенсацию ЕСВ за создание новых рабочих мест и трудоустройство на них безработных по направлению службы занятости», — сказано в сообщении Киевского городского центра занятости.

С начала года 46,1 тыс. граждан получили профориентационные услуги. Численность лиц, проходивших по направлению службы занятости профессиональное обучение, увеличилась в 1,3 раза, а количество тех, кто принял участие в общественных работах и других работах временного характера, — в 2,6 раза.

Размер пособия по безработице. В начале ноября на учете в Киевском городском центре занятости состояли 11,1 тыс. безработных. Это вдвое меньше соответствующего периода прошлого года (23,9 тысячи). 9,4 тыс. из них получали пособие по безработице, средний размер которого составил 5,9 тыс. грн.

Зарплаты в вакансиях. По состоянию на 1 ноября 2021 года работодатели столицы отчитались о наличии на предприятиях города 8575 вакансий. Средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн. — в прошлом году до 10,4 тыс. грн. на данный момент.

Однако труд отдельных категорий работников оплачивается гораздо выше среднего уровня. Больше всего платят работникам сферы ИТ-технологий (от 35 тысяч гривен до 110 тысяч гривен в месяц), менеджерам различных направлений (от 21 тыс. грн до 37 тыс. грн) и высококвалифицированным рабочим (от 21 тыс. грн до 57 тыс. грн).

Наибольшим спросом у столичных работодателей пользуются:

  • слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, маляры;
  • учителя, воспитатели, инженеры, врачи;
  • продавцы, повара, охранники;
  • медсестры, электромеханики, электрики, фармацевты;
  • водители, трактористы, токари, фрезеровщики; уборщики, грузчики.

Вместе с тем, наибольшая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, руководителей предприятий, менеджеров, начальников отделов, заместителей директоров, экономистов, администраторов.

Справка Finance.ua:

  • по данным Госстата, в первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц;
  • по данным кадрового портала grc.ua, средняя компенсация октября по Украине составила 17,7 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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