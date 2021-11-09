Во Франции построят самый мощный компьютер в Европе

Во Франции объявили о планах построить самый мощный компьютер в Европе. Он будет называться Adastra и создан для расширения возможностей самого академического суперкомпьютера Jean Zay.
Об этом сообщает профильный ресурс HPC Wire.
Сообщается, что производительность Adastra составит 70 Пфлопс – система будет в 20 раз быстрее той, которая есть в распоряжении Национального вычислительного центра высшего образования (CINES).
Первый блок на базе оптимизированных процессоров AMD EPYC 7003, 256 Гбайт DDR4 и с четырьмя OAM-ускорителями Instinct MI250X запустят уже весной 2022 года. Второй блок будет строиться до конца следующего года. Он будет состоять из узлов с процессорами AMD EPYC Genoa и 768 Гбайт DDR5.
Adastra будет использоваться для научных исследований, в первую очередь в области возобновляемой энергетики, что должно помочь в снижении углеродного следа. Также он поможет в разработке материалов для аккумуляторных технологий следующего поколения, в создании новых лекарственных препаратов и в изучении новых методов лечения.
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