ТОП-5 вещей, которые не стоит забывать во время поиска работы

Во время поиска работы все точно знают, что нужно тщательно поработать над созданием резюме, подготовиться к собеседованию и произвести хорошее впечатление на HR-менеджера.

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Дополнить резюме. Для полной уверенности, что ваше резюме имеет все необходимое, хотим напомнить о наличии в нем деловой фотографии, дополнительных сертификатов, ссылок на соцсети, четкой структуры, что позволяет за секунды выделить ваш опыт работы, образование или достижение. Скорее всего, это и так было в вашем CV. Но вы могли забыть обновить его под каждую вакансию. Ведь часто, написав резюме, соискатель просто дублирует его в течение года на все вакансии, которые ему пришлись по душе. Это крайне неправильно.

Напоминаем, перечитайте вакансию, на которую хотите откликнуться, и перепишите резюме так, чтобы оно точно соответствовало поставленным работодателем требованиям.

Оценить свои соцсети. Даже если вы забыли в своем резюме оставить ссылку на соцсети, есть большая вероятность, что работодатель все же вас найдет на просторах Facebook или Instagram. Поэтому позаботьтесь, чтобы там не было постов-оскорблений в сторону бывшего работодателя, публичных ссор на всем известные деликатные темы (религия, политика, дискриминация и, с недавнего времени, вакцинация). Понятно, что это ваши личные страницы и вы имеете полное право выставлять на всеобщее обозрение все, что считаете нужным, но если в вашем Instagram лишь фото в нижнем белье, то в отношении такого кандидата у работодателя могут возникнуть вопросы.

Использовать все возможности. При поиске работы вы можете забыть о вспомогательных ресурсах. Например, написать на своей странице в соцсети пост о том, что на рынке труда теперь есть ценный кадр, или рассказать своим друзьям, что вы в поисках лучшей работы. Не стоит недооценивать такое «сарафанное радио», ведь часто руководители среди двух похожих кандидатов отдают предпочтение тому, кого может рекомендовать нынешний или бывший коллега.

Быть собой. В погоне за той же работой соискатели часто забывают быть собой. Все лишь хотят понравиться работодателю и стараются быть консервативными, стрессоустойчивыми и коммуникативными, одеваются в деловой костюм и уверяют, что приветствуют систему штрафов и ненормированный график. Но даже если ваша маска сработает и вы получите работу, счастливее от этого не станете.

Искать работу. Это звучит немного абсурдно, но, возможно, вы забыли, что ищете работу? Не откликаетесь на одну-две вакансии с неопределенной периодичностью без сопроводительного письма и оценки состояния на рынке труда, а именно ищете. Поиск работы всегда нужно воспринимать как еще одну работу. Уделять ему достаточное количество времени – можно даже выделить в своем графике временной отрезок, который вы будете тратить на поиск вакансий, написание под них резюме и сопроводительных писем, общение с рекрутерами и тому подобное. Активность на рынке труда всегда приводит к хорошему результату. Не забывайте и о сопроводительном письме, подготовке к собеседованию и испытательном сроке.

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