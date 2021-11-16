Как проверить и получить остаток денег от субсидии

Украинцы, которые получают жилищные субсидии на банковский счет и не тратят их полностью, должны вывести остатки средств.

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Как сообщает издание «На пенсии», потребители, которые в прошлом отопительном сезоне пользовались субсидией в денежной безналичной форме, могут получить остаток сэкономленных средств. После окончания отопительного сезона остатки субсидии накапливаются на счете «Ощадбанка» для выплаты жилищной субсидии.

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В течение полугода (с 1 июня по 20 декабря) эти деньги необходимо перевести на текущий счет, также открытый в «Ощадбанке».

Если до 20 декабря субсидиант не обратится за остатками субсидии и не откроет счет для их зачисления, средства вернутся на счет Министерства социальной политики.

Так, управление социальной защиты рекомендует проверить наличие актуального (действующего) счета в «Ощадбанке». Если такового нет — его необходимо открыть. Если текущий счет был открыт раньше и деньги на него уже поступили, банк должен был прислать получателю субсидии смс-сообщение (при наличии информации о номере мобильного телефона).

При необходимости уточнить информацию о сэкономленных средствах можно в управлении социальной защиты населения.

Ощадбанк объясняет, как можно решить вопрос с получением остатка субсидии:

до 19 декабря открыть счет в любом отделении Ощадбанка;

предварительно записаться на прием и взять с собой паспорт и идентификационный код. Процедура оформления займет всего 15 минут.

Если на счете Ощадбанка значится задолженность, на него не может быть перечислен остаток субсидии. В таком случае сначала придется оплатить долг. После погашения задолженности остаток жилищной субсидии будет автоматически зачислен на текущий счет в течение рабочего дня.