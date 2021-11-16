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Представлен прототип новой Acura Integra

Представлен прототип новой Acura Integra

Honda представила прототип нового компактного автомобиля Acura Integra. Его серийная версия появится в продаже в 2022 году.

Компания Honda уже выпускала автомобиль под названием Integra, с 1985 по 2006 год. В США его продавали под брендом Acura. Теперь боссы японского автогиганта решили возродить эту модель.

Новая Integra создана на базе Honda Civic. Внешне она похожа на модель TLX. Передняя панель украшена яркими светодиодными фарами JewelEye с характерными светодиодными дневными ходовыми огнями Chicane.

По материалам autonews.ua
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