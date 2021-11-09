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Основатель Ethereum предложил новое использование криптовалюты

Основатель Ethereum предложил новое использование криптовалюты

Криптовалюта может использоваться не только в качестве средства оплаты или инвестиционного инструмента. Так называемые городские токены могут наполнять казны городов, а также способствовать прозрачности налогообложения и госзакупок, считает основатель Ethereum Виталик Бутерин.

Об этом он заявил на конференции SG Blockchain Day 2021. Бутерин признался, что с интересом наблюдает за внедрением криптовалют и блокчейна в системы городского управления в разных странах.

«Проводится много экспериментов. Этот сектор все еще находится на очень ранней стадии развития, что, с одной стороны, означает отсутствие учебников, но с другой стороны — есть множество возможностей», — сказал Бутерин.

Он уверен, что наполнение бюджета городов через выпуск собственной криптовалюты сделает уплату налогов более прозрачной. В качестве примера мужчина упомянул MiamiCoin — городской токен американского города Майами.

«Когда налогоплательщики платят налоги, в сети происходит чеканка суммы криптовалюты, которая равна их налоговому платежу. Генерируется криптографическая квитанция, подтверждающая, что количество отчеканенных монет равно сумме уплаченных налогов. Если вы не хотите раскрывать точные суммы уплаченных налогов, есть способы сделать это через протокол с нулевым разглашением», — добавил автор второй криптовалюты.

Другой аспект — это цифровые валюты центральных банков (CBDC). При их помощи можно сделать более прозрачной систему государственных закупок: на аукционах будут побеждать те подрядчики, которые предложат самую низкую цену за услуги. Это исключает коррупцию, поскольку победитель будет определяться смарт-контрактом.

Бутерин допустил использование блокчейна для голосования в городском сообществе. Конфиденциальность процесса обеспечит протокол с нулевым разглашением, а блокчейн обеспечит прозрачность и доверие к процессу в целом.

«Хотя некоторые входные данные являются конфиденциальными, у вас все равно будут криптографические доказательства того, что голосование следует правилам», — описывает он этот процесс. Бутерин не исключает и интеграцию городских криптовалют с более широкой экосистемой блокчейнов, например, получение доступа к рынкам DeFi.

По материалам Обозреватель
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