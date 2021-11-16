Тестовый запуск корабля для полетов на Марс состоится в начале 2022 года

Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года. Об этом Маск заявил в ходе своего выступления по видеосвязи на мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

«Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале <…>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой башней, в декабре проведем несколько тестов и осуществим запуск в январе», — сказал Маск.

Предприниматель отметил, что первый такой запуск «связан с большим риском», поэтому нет уверенности, что все пройдет удачно, однако так или иначе в SpaceX «смогут достичь заметного прогресса» в плане развития систем аппарата.