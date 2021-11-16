0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Тестовый запуск корабля для полетов на Марс состоится в начале 2022 года

Тестовый запуск корабля для полетов на Марс состоится в начале 2022 года

Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX может состояться уже в январе 2022 года. Об этом Маск заявил в ходе своего выступления по видеосвязи на мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

«Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале <…>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой башней, в декабре проведем несколько тестов и осуществим запуск в январе», — сказал Маск.

Предприниматель отметил, что первый такой запуск «связан с большим риском», поэтому нет уверенности, что все пройдет удачно, однако так или иначе в SpaceX «смогут достичь заметного прогресса» в плане развития систем аппарата.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.