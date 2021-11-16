В Сеть просочились рендеры смартфона Moto G41

В прошлом месяце смартфон Motorola с номером модели XT2167-1 был одобрен центром сертификации Anatel в Бразилии. Устройство носит кодовое название «Corfu» и, как ожидается, выйдет на рынок под названием Moto G41.

Теперь Нильс Аренсмайер из TechnikNews поделился рендерами Moto G41, которые показывают его дизайн.

Как видно, у смартфона есть дисплей с центральным отверстием для селфи-камеры. На его задней панели находится стандартный блок, включающий три камеры и светодиодную вспышку. Более пристальный взгляд показывает, что он имеет 48-Мп основную камеру. Устройство также будет поддерживать OIS.

Его правый край имеет кнопку регулировки громкости, качельку регулировки громкости и боковой сканер отпечатков пальцев. Снизу расположен микрофон, порт USB-C и решетка динамика.

Бразильская сертификация показывает, что устройство питается от аккумулятора емкостью 4700 мАч. Ожидается, что Moto G41 будет поддерживать такие функции, как 4G, Wi-Fi 802.11ac и NFC. Остальные характеристики устройства пока неизвестны.