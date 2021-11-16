Hyundai показала флагманский кроссовер на электротяге (видео)

Электрический кроссовер Hyundai Seven дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. В серию машина пойдет через несколько лет под именем Ioniq 7.
Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.
На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Hyundai представила концепт-кар Seven. Этот большой кроссовер через несколько лет превратится в серийную модель Ioniq 7 и станет флагманом в электрической линейке бренда. Длину концепта компания не сообщила, зато известна колесная база: она достигает 3,2 метра, что обещает высокий комфорт на обоих рядах сидений.
Hyundai Staria, который был представлен ранее в этом году, уже добрался до Украины. Главной деталью, которая роднит внешность обеих машин, стала узкая полоска светодиодных ходовых огней во всю ширину капота. Еще одна интересная особенность концепта – подвижные секции на колесах, которые уменьшают аэродинамическое сопротивление и могут открываться для охлаждения тормозов.
А главная дизайнерская фишка – несимметричные двери. По правому бору их две, причем они распахиваются вразлет, образуя широченный проем без центральной стойки. По левому борту – одна, водительская дверь.
Такая компоновка стала следствием особой архитектуры салона, выполненного в стиле лаунж-зоны. Спереди установлены два кресла, которые могут поворачиваться на 180 градусов, а сзади – большой угловой диван. Отделка интерьера – бамбук и ковролин, а к услугам пассажиров – холодильник и множество ниш и ящиков для мелкой поклажи.
Концепт построен на платформе E-GMP, а значит имеет 800-вольтовую батарею и поддерживает зарядку на станциях мощностью до 350 кВт. Других технических подробностей компания не обнародовала, но наверняка серийная версия будет иметь запас хода на одной зарядке не менее 500 км.
Серийный Hyundai Ioniq 7, прообразом которого является концепт Seven, появится не ранее 2023 года.
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