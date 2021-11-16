Стартап Lucid распродал электромобилей на 1,3 млрд долларов

Стартап по производству электромобилей Lucid сообщил о своих первых квартальных финансовых результатах. Третий квартал 2021 года компания закончила с фиксированным чистым убытком в размере 524,4 млн долларов, но с пулом заказов на 1,3 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Lucid также сообщил об убытках в размере 1,5 миллиарда долларов за первые девять месяцев года. В то же время компания сообщила, что за текущий год получила заказы на 17 тысяч седанов Air. Автопроизводитель убежден, что в 2022 году сможет выпустить около 20 тысяч электромобилей. Нынешний портфель заказов насчитывает 1,3 миллиарда долларов.
Финансовый директор Lucid Шерри Хаус сообщила, что компания подписала крупную сделку по выпуску аккумуляторных батарей для болидов Formula E. Выручка от продаж электромобилей будет отображаться в финансовой отчетности компании с четвертого квартала текущего года.
Акции Lucid за последний месяц подорожали почти на 120 процентов. Оценка компании превысила 89,9 миллиарда долларов, обогнав рыночную капитализацию Ford и приблизившись к капитализации General Motors.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине введут специальные номерные знаки для машин скорой помощиВчера, 12:36 - 613 5
Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничитьВчера, 08:45 - 1474 2
При пересечении границы можно подтверждать родительство для несовершеннолетних через приложение «Дія»Вчера, 14:30 - 1490 1
От 570 до 4500 грн: сколько и кому платят за вакцинацию в разных странахВчера, 17:00 - 422 1
Сколько в среднем украинцы готовы тратить во время Black Friday — опросВчера, 19:05 - 325 1
Как проверить и получить остаток денег от субсидииВчера, 10:18 - 1749
При пересечении границы можно подтверждать родительство для несовершеннолетних через приложение «Дія»Вчера, 14:30 - 1490 1
Только до 35 лет. Возраст для участия в накопительной пенсионной системе предлагают ограничитьВчера, 08:45 - 1474 2
В Польше упростят легализацию иностранцевВчера, 16:10 - 1318
Инспекторы смогут отслеживать наличие страхового полиса во время движения автоВчера, 09:36 - 1057
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 697
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1349 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 3070 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1319
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1396