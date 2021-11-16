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Стартап Lucid распродал электромобилей на 1,3 млрд долларов

Стартап по производству электромобилей Lucid сообщил о своих первых квартальных финансовых результатах. Третий квартал 2021 года компания закончила с фиксированным чистым убытком в размере 524,4 млн долларов, но с пулом заказов на 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lucid также сообщил об убытках в размере 1,5 миллиарда долларов за первые девять месяцев года. В то же время компания сообщила, что за текущий год получила заказы на 17 тысяч седанов Air. Автопроизводитель убежден, что в 2022 году сможет выпустить около 20 тысяч электромобилей. Нынешний портфель заказов насчитывает 1,3 миллиарда долларов.

Финансовый директор Lucid Шерри Хаус сообщила, что компания подписала крупную сделку по выпуску аккумуляторных батарей для болидов Formula E. Выручка от продаж электромобилей будет отображаться в финансовой отчетности компании с четвертого квартала текущего года.

Акции Lucid за последний месяц подорожали почти на 120 процентов. Оценка компании превысила 89,9 миллиарда долларов, обогнав рыночную капитализацию Ford и приблизившись к капитализации General Motors.

По материалам РБК-Украина
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