Китай стремительно наращивает экспорт автомобилей: марки-лидеры

Китайские автомобили завоевывают мир. В сравнении с прошлым годом экспорт авто из Китая вырос в два раза – 1,36 млн авто против 620 тысяч за три квартала прошлого года.
Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей CAAM.
Сегодня китайские автомобили продаются по всему миру, исключая США и Канаду. Африка, Латинская Америка, Азия, Украина – везде у машин из Поднебесной есть свой покупатель.
Более того – китайские машины уже прорвались в Европу. Правда, пока это касается отдельных стран и типов транспортных средств. Так, китайские электромобили вполне успешно продаются в Норвегии, которая лидирует в ЕС по темпам электромобилизации.
Chery реализует свои машины в 80 странах мира. Своим главным успехом последнего года автопроизводители КНР считают вывод на европейский рынок широкой линейки электромобилей. Этот успех развивают такие марки, как MG, Lynk & Co, Aiways, BYD и Nio.
На украинском рынке также представлены электромобили двух китайских брендов. Фактически, единственными странами, в которых пока массово не представлен китайский автопром, являются США и Канада.
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