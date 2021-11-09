Сколько зарабатывают юристы в Украине

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал об уровне зарплат юристов в Украине.
Согласно статистике grc.ua в течение 9 месяцев 2021 года спрос на юристов оставался почти без изменений. Средний уровень заработной платы, которую предлагают работодатели, – 29 700 грн.
Компании охотно берут на работу кандидатов с минимальным опытом работы или вовсе без него:
Самые популярные специализации: вакансии и резюме
Чаще всего работодатели ищут юрисконсультов (19%). Далее следует договорное право (14%) и корпоративное право (12%). Следующие специализации разместились следующим образом:
Наименьший спрос среди работодателей имеют представители таких специализаций: морское право, недропользование, семейное право, страховое право. Все – 0,2%.
О заработной плате:
Самую высокую заработную плату предлагают юристам, которые занимаются недвижимостью и арбитражем, – по 29 100 грн в среднем. Специалисты по интеллектуальной собственности получают чуть меньше – 24 500 грн. Следующая пятерка специализаций с самым высоким уровнем прибыли:
Инфографика: grc.ua
Резюме:
Инфографика: grc.ua
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