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Сколько зарабатывают юристы в Украине

Сколько зарабатывают юристы в Украине

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал об уровне зарплат юристов в Украине.

Согласно статистике grc.ua в течение 9 месяцев 2021 года спрос на юристов оставался почти без изменений. Средний уровень заработной платы, которую предлагают работодатели, – 29 700 грн.

Компании охотно берут на работу кандидатов с минимальным опытом работы или вовсе без него:

  • вовсе без опыта – 28% актуальных вакансий в категории юриспруденции на сайте grc.ua;
  • от 1 до 3 лет – 44%;
  • от 3 до 6 лет – 25%;
  • более 6 лет – 3%;

Самые популярные специализации: вакансии и резюме

Чаще всего работодатели ищут юрисконсультов (19%). Далее следует договорное право (14%) и корпоративное право (12%). Следующие специализации разместились следующим образом:

  • трудовое право (9%);
  • регистрация юридических лиц (7%);
  • ценные бумаги, рынки капитала (7%);
  • недвижимость (6%);
  • интеллектуальная собственность (3%).

Наименьший спрос среди работодателей имеют представители таких специализаций: морское право, недропользование, семейное право, страховое право. Все – 0,2%.

О заработной плате:

  • от 19 400 грн до 31 400 грн предлагают 53% компаний;
  • 31 400 – 43 500 грн – 25%;
  • 43 500 – 55 500 грн – 10%;
  • 55 500 – 67 500 грн – 8%;
  • более 67 500 грн – 4%.

Самую высокую заработную плату предлагают юристам, которые занимаются недвижимостью и арбитражем, – по 29 100 грн в среднем. Специалисты по интеллектуальной собственности получают чуть меньше – 24 500 грн. Следующая пятерка специализаций с самым высоким уровнем прибыли:

  • уголовное право – 24 100 грн;
  • земельное право – 20 200 грн;
  • ценные бумаги, рынки капитала – 19 600 грн;
  • регистрация юридических лиц – 18 900 грн;
  • трудовое право – 18 400 грн.


Инфографика: grc.ua

Резюме:

  • до 13 100 грн желают получать 18% кандидатов;
  • 13 100 – 26 300 грн – 52%;
  • 26 300 – 39 400 грн – 18%;
  • 39 400 – 52 600 грн – 8%;
  • более 52 600 грн – 4%.


Инфографика: grc.ua

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По материалам Finance.UA
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