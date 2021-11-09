Сколько зарабатывают юристы в Украине

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал об уровне зарплат юристов в Украине.

Согласно статистике grc.ua в течение 9 месяцев 2021 года спрос на юристов оставался почти без изменений. Средний уровень заработной платы, которую предлагают работодатели, – 29 700 грн.

Компании охотно берут на работу кандидатов с минимальным опытом работы или вовсе без него:

вовсе без опыта – 28% актуальных вакансий в категории юриспруденции на сайте grc.ua;

от 1 до 3 лет – 44%;

от 3 до 6 лет – 25%;

более 6 лет – 3%;

Самые популярные специализации: вакансии и резюме

Чаще всего работодатели ищут юрисконсультов (19%). Далее следует договорное право (14%) и корпоративное право (12%). Следующие специализации разместились следующим образом:

трудовое право (9%);

регистрация юридических лиц (7%);

ценные бумаги, рынки капитала (7%);

недвижимость (6%);

интеллектуальная собственность (3%).

Наименьший спрос среди работодателей имеют представители таких специализаций: морское право, недропользование, семейное право, страховое право. Все – 0,2%.

О заработной плате:

от 19 400 грн до 31 400 грн предлагают 53% компаний;

31 400 – 43 500 грн – 25%;

43 500 – 55 500 грн – 10%;

55 500 – 67 500 грн – 8%;

более 67 500 грн – 4%.

Самую высокую заработную плату предлагают юристам, которые занимаются недвижимостью и арбитражем, – по 29 100 грн в среднем. Специалисты по интеллектуальной собственности получают чуть меньше – 24 500 грн. Следующая пятерка специализаций с самым высоким уровнем прибыли:

уголовное право – 24 100 грн;

земельное право – 20 200 грн;

ценные бумаги, рынки капитала – 19 600 грн;

регистрация юридических лиц – 18 900 грн;

трудовое право – 18 400 грн.



Инфографика: grc.ua

Резюме:

до 13 100 грн желают получать 18% кандидатов;

13 100 – 26 300 грн – 52%;

26 300 – 39 400 грн – 18%;

39 400 – 52 600 грн – 8%;

более 52 600 грн – 4%.



Инфографика: grc.ua

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.