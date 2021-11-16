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Дадут ли субсидии безработным и студентам: что говорит закон

Дадут ли субсидии безработным и студентам: что говорит закон

В Украине субсидию могут назначить студентам дневной формы обучения и людям, которые зарегистрированы в службе занятости как безработные.

Об этом «Апостроф» сообщает со ссылкой на постановление Кабинета Министров.

Жилищные субсидии назначают, если лица в течение такого периода не менее месяца:

  • учились на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования или зарегистрированы в Службе занятости как безработные;
  • получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
  • получали помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу общего пенсионного возраста, не получившему права на пенсионную выплату, пособие по безработице, пособие по частичной безработице на период карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения на территории Украины респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, статьи 47−1 Закона Украины «О занятости населения».

Справка Finance.ua:

  • для жителей населенных пунктов на линии соприкосновения, которые вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, размер субсидии в отопительный сезон будет рассчитываться с учетом социальных нормативов потребления электроэнергии, которые предусмотрены для электроотопления;
  • НАК «Нафтогаз Украины» ответил на популярные вопросы по выплате и начислению жилищных субсидий;
  • при увеличении коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, никаких дополнительных заявлений или других документов от людей не нужно.

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По материалам Апостроф
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