Дадут ли субсидии безработным и студентам: что говорит закон

В Украине субсидию могут назначить студентам дневной формы обучения и людям, которые зарегистрированы в службе занятости как безработные.
Об этом «Апостроф» сообщает со ссылкой на постановление Кабинета Министров.
Жилищные субсидии назначают, если лица в течение такого периода не менее месяца:
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