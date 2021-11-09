Oppo представила смартфон A95 4G с чипом Snapdragon 662 и мощным аккумулятором

Несколько месяцев назад китайская компания Oppo представила смартфон A95, способный работать в сотовых сетях пятого поколения. Чуть позже компания решила выпустить 4G-версию устройства. Сейчас Oppo A95 4G был представлен официально.
Новинка построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 662, который работает в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 128 Гбайт. Что касается экрана, в Oppo A95 5G используется 6,43-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 60 Гц. В левом верхнем углу экрана расположилась 16-Мп фронтальная камера.
Изображение: Oppo
Новинка получила тройную основную камеру с главным 48-Мп сенсором, который дополнен двумя 2-Мп датчиками. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой Color OS 11.1. Смартфон получил 5000-мА·ч аккумулятор с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.
Oppo A95 4G доступен в чёрном и серебристом цветах. Стоимость смартфона составляет $264.
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