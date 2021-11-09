МИД разъяснил условия въезда для украинских туристов в разные страны Европы (инфографика)

Министерство иностранных дел Украины опубликовало инфографику с перечнем условий въезда в разные страны Европы.
Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
Теперь для пересечения границы европейских стран с туристической целью, помимо стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении.
Чтобы просмотреть инфографику в большем размере, перейдите по ссылке
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла закон5 ч. назад - 234 11
Tesla начала устанавливать терминалы Starlink на зарядных станциях Supercharger13 ч. назад - 347 9
В КГГА сообщили, сколько будет стоить ремонт моста Патона8 ч. назад - 480 7
Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — Госстат10 ч. назад - 1844 7
Uber Shuttle прекращает работу в Киеве7 ч. назад - 985 5
Стало известно, как украинцы будут получать и тратить 1000 грн за вакцинацию8 ч. назад - 3892
Кличко объяснил резкое повышение стоимости проезда7 ч. назад - 2751 4
Межбанк: до каких пределов вырастет курс в ближайшее времяВчера, 18:22 - 2065
Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — Госстат10 ч. назад - 1844 7
Toyota обновила Camry и RAV4 к 2022 модельному году10 ч. назад - 1507
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Вчера, 12:40 - 362
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1167 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2785 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1221
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1307