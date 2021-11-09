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МИД разъяснил условия въезда для украинских туристов в разные страны Европы (инфографика)

МИД разъяснил условия въезда для украинских туристов в разные страны Европы (инфографика)

Министерство иностранных дел Украины опубликовало инфографику с перечнем условий въезда в разные страны Европы.

Соответствующую информацию обнародовали в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Теперь для пересечения границы европейских стран с туристической целью, помимо стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении.


Чтобы просмотреть инфографику в большем размере, перейдите по ссылке

Справка Finance.ua:

  • Wizz Air объявил скидки 20% на избранные рейсы при бронировании авиабилетов в течение 17 ноября 2021 года;
  • 9 ноября ЕС исключил Украину из «зеленого списка» безопасных для путешествия стран;
  • такое решение вовсе не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки.

Рейтинг кредитных карт для путешественников

По материалам НВ
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