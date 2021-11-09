Porsche представил люксовый электрокар

Немецкая компания Porsche AG представила новый электрический люксовый седан 2022 Porsche Taycan GTS.

Об этом сообщает CarBuzz.

Мощность автомобиля составляет 590 лошадиных сил — средняя среди мощностей других моделей компании 4s и Turbo с 462 л. с. и 670 л. с. соответственно.



Фото: CarBuzz

2022 Porsche Taycan GTS разгоняется с нуля до 96 км в час за 3,5 секунды.

В электрокар встроена батарея в 93,4 кВт/ч, которую можно зарядить с 5% до 80% за 22,5 минуты. Ожидается, что автомобиль сможет проехать на одной зарядке до 365 км



Фото: CarBuzz

Отмечается, что стоимость одной модели стартует от 131 400 долларов США. Первые доставки запланированы уже на второй квартал следующего года.



Фото: CarBuzz