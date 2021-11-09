Работа на телевидении и радио: сколько получают работники в сфере медиа

О работе на телевидении и радио мечтает много молодежи. Представители украинских СМИ ежедневно освещают оперативные события, реагируют на проблемы общества и оказывают влияние на общественное мнение.

Легко ли получить работу в медиа, какую зарплату платят в этой сфере, и какие требования к соискателям озвучивают работодатели, Finance.ua узнал от специалистов аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Количество вакансий:

вакансии в сфере телевидения перекрывают потребность на 15%, а условный конкурс на 1 рабочее место составляет 7 человек;

на радио конкуренция еще выше – 17 специалистов на одно условное место. При этом стоит отметить, что рынок медиа почти не растет, емкость рынка низкая, поэтому специалисты мигрируют из одного медиа в другое.

Уровень зарплат:

средняя зарплата, которую предлагают на радио, составляет 14 300 грн, а на телевидении – 23 000 грн;

представители медиасферы желали бы получать больше – на радио в среднем 18 600 грн.



Инфографика: grc.ua

Читайте также: Средняя зарплата в Украине в октябре

Работодатели медиасферы охотно берут в свои команды специалистов с опытом работы. Более половины актуальных вакансий (67% на телевидении, 80% – на радио) открыты для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет.

Чтобы претендовать на работу на радио и телевидении, специалисты должны иметь высшее и дополнительное профильное образование, грамотную речь. Кроме этого работодатели медиасферы отдают предпочтение креативным, пунктуальным соискателям с высоким уровнем самоорганизации, которые умеют работать в команде и своевременно реагировать на события.

Анализ базы вакансий показывает, что ценными навыками, по мнению работодателей медиасферы, также являются:

умение работать с большими объемами информации;

аналитические и коммуникативные навыки;

готовность работать в условиях напряженного графика, многозадачности и жестких дедлайнов;

хорошие аналитические и коммуникативные навыки.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.