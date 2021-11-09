Работа на телевидении и радио: сколько получают работники в сфере медиа

О работе на телевидении и радио мечтает много молодежи. Представители украинских СМИ ежедневно освещают оперативные события, реагируют на проблемы общества и оказывают влияние на общественное мнение.
Легко ли получить работу в медиа, какую зарплату платят в этой сфере, и какие требования к соискателям озвучивают работодатели, Finance.ua узнал от специалистов аналитического центра кадрового портала grc.ua.
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Инфографика: grc.ua
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Работодатели медиасферы охотно берут в свои команды специалистов с опытом работы. Более половины актуальных вакансий (67% на телевидении, 80% – на радио) открыты для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет.
Чтобы претендовать на работу на радио и телевидении, специалисты должны иметь высшее и дополнительное профильное образование, грамотную речь. Кроме этого работодатели медиасферы отдают предпочтение креативным, пунктуальным соискателям с высоким уровнем самоорганизации, которые умеют работать в команде и своевременно реагировать на события.
Анализ базы вакансий показывает, что ценными навыками, по мнению работодателей медиасферы, также являются:
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