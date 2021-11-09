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Барбадос откроет посольство в метавселенной

Барбадос откроет посольство в метавселенной

Барбадос станет первым в мире государством с посольством в метавселенной. Ожидается, что дипучреждение в трехмерном пространстве, населенном цифровыми аватарами людей, начнет работу в начале 2022 года.

Как пишет CoinDesk, Министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса подписало соглашение с блокчейн-компанией Decentraland, одним из крупнейших и самых популярных цифровых миров, о создании посольства в метавселенной. Власти островного государства также ведут переговоры и с другими “виртуальными мирами” – Somnium Space и SuperWorld.

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С открытием посольства Барбадос станет первой страной в мире, признающей цифровую суверенную землю. Власти отмечают, что новейшее дипучреждение будет соответствовать нормам международного права, а также Венской конвенции.

Напомним, в конце октября основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о ребрендинге своей компании. Изменение ее названия на Meta связано с тем, что компания строит метавселенную — виртуальный мир, который сочетает все имеющиеся технологии и устройства. Таким образом компания хочет показать, что она является не только соцсетью Facebook, но и развивает другие проекты.

За считаные дни после этого американский софтверный гигант Microsoft также сделал первый шаг к созданию своей метавселенной.

По материалам The page
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