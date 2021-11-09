Дмитрий Соболев: «крепкая» гривна. Каковы риски в укреплении национальной валюты

Гривна укрепляется, но последствия этого процесса имеют определенные риски для экономики. Какие именно, попробуем разобраться.

Уже не первый месяц подряд гривна демонстрирует четкий тренд на ревальвацию, несмотря на то, что, по данным отечественной статистики, потребительская инфляция достигла почти 11% в годовом исчислении, а индекс цен производителей промышленной продукции достиг невиданной за последние 16 лет (с октября 2005 года) отметки в 57,2%.

Но стоит ли радоваться тому, что отечественная валюта укрепляется по сравнению с валютами других стран, или все же подобная ситуация содержит в себе ряд рисков? И почему она стала возможна?

Прежде всего посмотрим на Соединенные Штаты, поскольку именно с американским долларом соотносят украинскую гривну. Мы увидим, что инфляция в США впервые за последние 30 лет в октябре этого года достигла рекордного уровня в 6,2%.

Это гораздо меньше, чем официально признанный показатель инфляции в Украине в районе 11%. В Украине за год цены на продукты выросли на 30−35%, а энергоносители подорожали на 800−900%. Но при значительно более высоких темпах роста цен, чем в США, украинская гривна относительно доллара не дешевеет, а наоборот — укрепляется!

Среднее украинское домохозяйство тратит на продукты до 50% общего дохода. Рост цен на продукты питания на 30−35% должен привести к тому, что платежеспособный спрос на все другие товарные группы и услуги просто исчез бы.

Этого не происходит по простой причине — население уже второй год подряд проедает накопления. Накопления у нас есть «белые» (преимущественно в депозитах) и «серые» (та самая «валюта под матрасами»). Статистика Нацбанка свидетельствует, что исчезают и депозиты, и валюту население продает больше, чем покупает. «Сдавали» с начала года больше.

Вторым фактором укрепления гривны является постоянный рост заимствований со стороны правительства. До 70% всего объема рефинансирования, полученного от НБУ, банки вложили в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Гривневой ликвидности на внутреннем рынке, следовательно, больше не стало, кредитование реального сектора экономики осталось, в лучшем случае, на прежнем — очень низком — уровне. А это значит, что гривны мало и у юридических лиц, и для покрытия даже текущих расходов им приходится продавать доллары и евро.

И, наконец, третьим фактором являются сверхвысокие ставки по самим ОВГЗ (до 14%+). Это привлекает в Украину международных игроков, а чтобы купить гривневые украинские ОВГЗ, надо поменять валюту на гривны.

Сумма трех факторов привела к резкому росту спроса на гривну и, соответственно, к ее удорожанию.

Обычно подобная ситуация приводит к ситуации, известной под названием «дефляционный шок». То есть к падению экономики вследствие недостатка платежеспособного спроса. Производитель, в конце концов, будет вынужденно снижать цену, даже себе в убыток, чтобы получить оборотные средства. Но хронические убытки ведут к банкротствам. Однако у нас сейчас такой риск является достаточно низким из-за одновременного действия трех факторов, которые существенно влияют на отечественную экономику.

Во-первых, стремительно нарастающий внутренний государственный долг, для обслуживания которого правительство будет и дальше прибегать к заимствованиям, а Нацбанк — эмитировать средства под такие заимствования.

Во-вторых, рост цен производителей при необходимости сохранять имеющийся уровень продаж товаров, что приведет к необходимости (пусть и с меньшей скоростью) увеличивать заработные платы сотрудникам.

В-третьих, фиксация прибыли от вложений в кратко- и среднесрочные государственные ценные бумаги резидентами и нерезидентами будет способствовать девальвации гривны и установлению нового паритетного курса. Выплаты прибыли в гривнах нерезиденты будут конвертировать в валюту, то есть, в отличие от нынешней ситуации, спрос на те же доллары резко возрастет.

Напомню, что в аналогичной фиксации прибылей в 2019 году курс гривны укреплялся до 24 грн/1 доллар США, а сейчас он составляет примерно 26 грн/1 доллар США.

Поэтому не стоит особо радоваться «крепкой гривне». Это довольно временное явление, и само по себе оно не является позитивным для Украины, исходя из того, вследствие чего такое укрепление произошло.

Дмитрий Соболев, CSO ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», кандидат экономических наук, советник налогового и таможенного дела 1 ранга