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Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — Госстат

Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — Госстат

В первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц. Остальные получали меньше.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, доходы среди граждан распределялись следующим образом:

  • до 3000 гривен – 8,3%;
  • 3000-4000 гривен – 14,0%;
  • 4000-5000 гривен – 18,0%;
  • 5000-6000 гривен – 16,0;
  • 6000-7000 гривен – 12,6%;
  • 7000-8000 гривен – 9,7%;
  • 8000-9000 гривен – 6,2%;
  • 9000-10000 гривен – 5,2%;
  • 10000-11000 гривен – 3,0%;
  • 11000-12000 гривен – 2,0%;
  • более 12000 гривен – 5,0%.

При этом доходы 60,7% украинцев ниже среднего по стране.


Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • согласно опросу, для 55% опрошенных украинцев основной источник дохода — зарплата, для 30% – пенсия, свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%);
  • средняя компенсация октября по Украине, согласно данным кадрового портала grc.ua, составила 17,7 тыс. грн;
  • в Украине изменится механизм формирования заработных плат государственных служащих, в результате чего размер выплат может существенно повыситься.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам РБК-Украина
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