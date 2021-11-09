Всего 30% украинцев получают более 7 тысяч гривен дохода в месяц — Госстат

В первом полугодии 2021 года общие доходы 31,1% украинцев превышали 7 тысяч гривен в месяц. Остальные получали меньше.
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, доходы среди граждан распределялись следующим образом:
При этом доходы 60,7% украинцев ниже среднего по стране.
Таблица: РБК-Украина
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