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VISA x Fin.do: мгновенные международные денежные переводы

Глобальная платформа денежных переводов Fin.do объявила, что сервис теперь доступен для держателей карт VISA.

Основанное в 2019 году, Fin.do, стало ведущим приложением для денежных переводов нового поколения.

Партнерство с VISA, мировым лидером в области цифровых платежей, открывает доступ к мгновенным международным денежным переводам для миллионов людей через Visa Direct, платформу push-платежей VISA в режиме реального времени.

Ожидается, что в ближайшие годы объем международных платежей во всем мире достигнет 156 триллионов долларов, причем рост будет происходить за счет восстановления экономики после 2020 года. В условиях, когда банки по-прежнему доминируют, финтех-стартапы, такие, как Fin.do, настроены менять существующий рынок, за счет скорости зачислений транзакций, снижения затрат при отправке и повышения доступности решений для управления финансами.

Fin.do – это самый быстрый и простой способ перевести деньги в любой валюте, где бы человек ни находился.

Пользователям не нужно создавать новый платежный аккаунт, нужно просто подключить предпочитаемые платежные карты к приложению и сразу начать отправлять или получать деньги. Fin.do поддерживает более 160 валют и исключает комиссии за конвертацию валюты, а также любые скрытые банковские комиссии.

Партнерство с VISA открывает перед Fin.do новые возможности для предложения своих инновационных решений миллионам людей в новых географических регионах. Visa Direct позволит клиентам Fin.do переводить деньги между счетами VISA в течение нескольких секунд с возможностью мгновенного доступа к средствам.

«В современном обществе пользователи и компании в равной степени нуждаются в плавном и бесперебойном процессе оплаты. С Visa Direct, Fin.do получает еще одно достижение, в рамках своей цели – Объединить людей на единой платформе переводов в режиме реального времени и обеспечить им мгновенный доступ к средствам для поддержки близких.», — Жана Дар, основатель и CEO Fin.do.

О Fin.do

Fin.do – это инновационный финтех-стартап, который делает денежные переводы быстрее, чем когда-либо. Fin.do, основанный в 2019 году, стал самым удобным способом перевода денег из любого места в любое место.

Миссия Fin.do – объединить людей на единой платежной платформе в режиме реального времени и обеспечить мгновенные глобальные денежные переводы в любой валюте.

Посетите www.fin.do для получения дополнительной информации.

По материалам Fin.do
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