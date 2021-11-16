Киевляне могут дистанционно оплатить коммунальные услуги: в КГГА показали, как это сделать

«Центр коммунального сервиса» (ЦКС) в период действия карантинных ограничений предлагает пользоваться для оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги личным кабинетом, QR-кодом, который есть на каждом счете-сообщении, или мобильным приложением, которое доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что владельцы карт киевлянина могут заплатить за потребленные услуги через эти сервисы без комиссии.

В частности, для расчета через Личный кабинет, нужно:

Создать учетную запись.

Добавить объект (можно добавить до 10 адресов для помощи старшим родственникам или соседям).

Выбрать удобный способ из предложенного перечня и рассчитаться.

Чтобы оплатить с помощью QR-кода достаточно:

Отсканировать код со счета и перейти по ссылке, которая появится.

Указать адрес и номер телефона.

Нажать «Оплатить».

Для работы с приложением требуется: