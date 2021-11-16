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Киевляне могут дистанционно оплатить коммунальные услуги: в КГГА показали, как это сделать

Киевляне могут дистанционно оплатить коммунальные услуги: в КГГА показали, как это сделать

«Центр коммунального сервиса» (ЦКС) в период действия карантинных ограничений предлагает пользоваться для оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги личным кабинетом, QR-кодом, который есть на каждом счете-сообщении, или мобильным приложением, которое доступно для загрузки в App Store и Google Play.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что владельцы карт киевлянина могут заплатить за потребленные услуги через эти сервисы без комиссии.

В частности, для расчета через Личный кабинет, нужно:

  • Создать учетную запись.
  • Добавить объект (можно добавить до 10 адресов для помощи старшим родственникам или соседям).
  • Выбрать удобный способ из предложенного перечня и рассчитаться.

Чтобы оплатить с помощью QR-кода достаточно:

  • Отсканировать код со счета и перейти по ссылке, которая появится.
  • Указать адрес и номер телефона.
  • Нажать «Оплатить».

Для работы с приложением требуется:

  • Загрузить его в App Store или Google Play.
  • Зарегистрироваться, ввести для этого личные данные.
  • Добавить объект (квартиру).
  • Оплатить электронный счет за несколько минут.
По материалам Finance.UA
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