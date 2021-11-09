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JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов

JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов

Инвестбанк JPMorgan Chase подал в суд на Tesla, обвинив ее в “грубом” нарушении контракта и требует выплатить 162 млн долларов без учета процентов и судебных издержек.

Об этом пишет Reuters.

Согласно жалобе, которую JPMorgan подал в федеральный суд Манхэттена, Tesla в 2014 году продала JPMorgan варрант, который можно было реализовать, если стоимость акций Tesla на момент истечения срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше той, что указана в договоре.

При этом, банк решил скорректировать цену исполнения, существенно снизив ее после твита Маска от 7 августа 2018 года о том, что тот может выкупить акции компании по 420 долл., сделав ее частной.

В банке заявили, что имели на это право и объяснили свое решение тем, что должны были сохранить справедливую рыночную стоимость бумаг на фоне экономического эффекта от заявления миллиардера.

Позже, когда Маск отказался от этой идеи, банк скорректировал стоимость в сторону увеличения.

За этот период стоимость акций Tesla выросла почти в десять раз.

JPMorgan заявил, что в соответствии с контрактом Tesla должна была предоставить акции или наличные деньги.

“Несмотря на то, что корректировки JPMorgan были уместны и требовались по контракту, Tesla отказалась полностью выплатить то, что она должна JPMorgan”, – говорится в иске банка.

В то же время Tesla назвала корректировки банка “неоправданно быстрыми” и заявила, что таким образом JPMorgan пытался воспользоваться волатильностью акций Tesla, пишет CNBC.

Твит Маска от 7 августа 2018 года стал причиной рассмотрения Комиссией по ценным бумагам США, которая обвинила Маска в мошенничестве с ценными бумагами.

Для урегулирования спора Tesla и Маск заплатили по 20 млн долл., а бизнесмен обязался согласовывать свои твиты с юристами.

Справка Finance.ua:

  • варрант – вид ценной бумаги, который позволяет ее предъявителю купить какое-то количество акций по установленной цене.
По материалам Економічна Правда
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