JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов

Инвестбанк JPMorgan Chase подал в суд на Tesla, обвинив ее в “грубом” нарушении контракта и требует выплатить 162 млн долларов без учета процентов и судебных издержек.
Об этом пишет Reuters.
Согласно жалобе, которую JPMorgan подал в федеральный суд Манхэттена, Tesla в 2014 году продала JPMorgan варрант, который можно было реализовать, если стоимость акций Tesla на момент истечения срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше той, что указана в договоре.
При этом, банк решил скорректировать цену исполнения, существенно снизив ее после твита Маска от 7 августа 2018 года о том, что тот может выкупить акции компании по 420 долл., сделав ее частной.
В банке заявили, что имели на это право и объяснили свое решение тем, что должны были сохранить справедливую рыночную стоимость бумаг на фоне экономического эффекта от заявления миллиардера.
Позже, когда Маск отказался от этой идеи, банк скорректировал стоимость в сторону увеличения.
За этот период стоимость акций Tesla выросла почти в десять раз.
JPMorgan заявил, что в соответствии с контрактом Tesla должна была предоставить акции или наличные деньги.
“Несмотря на то, что корректировки JPMorgan были уместны и требовались по контракту, Tesla отказалась полностью выплатить то, что она должна JPMorgan”, – говорится в иске банка.
В то же время Tesla назвала корректировки банка “неоправданно быстрыми” и заявила, что таким образом JPMorgan пытался воспользоваться волатильностью акций Tesla, пишет CNBC.
Твит Маска от 7 августа 2018 года стал причиной рассмотрения Комиссией по ценным бумагам США, которая обвинила Маска в мошенничестве с ценными бумагами.
Для урегулирования спора Tesla и Маск заплатили по 20 млн долл., а бизнесмен обязался согласовывать свои твиты с юристами.
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