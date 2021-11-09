НБУ изменил перечень обеспечения для расчета нормативов

Национальный банк расширил возможности банков уменьшать размер кредитного риска при расчете экономических нормативов.
Перечень приемлемых инструментов уменьшения кредитного риска дополнен договорами, которые предусматривают возмещение банку суммы задолженности должника в случае невыполнения им обязательств перед банком.
Приемлемыми поставщиками такого обеспечения являются международные банки развития и банки, имеющие кредитный рейтинг по международной шкале не ниже уровня «АА-» по классификации рейтингового агентства Standard&Рoor’s или рейтингового агентства Fitch / уровня «Аа3» по классификации рейтингового агентства Moody’s.
Такие изменения соответствуют положениям европейского законодательства относительно приемлемых инструментов уменьшения кредитного риска и расширяют возможности банков обеспечивать кредитную поддержку экономики Украины.
Изменения утверждены постановлением Правления НБУ №117 и вступают в силу с 20 декабря 2021 года.
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