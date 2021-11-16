Порядок взыскания алиментов на содержание родителей

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, при каких условиях совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей.
«Содержание родителей детьми является соответствующей компенсацией за содержание и заботу, оказанную родителями ребенку», — пишет Министерство юстиции.
Совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей при наличии двух условий:
Следует обратить внимание на то, что:
«В случае, если совершеннолетние дочь, сын не оказывают материальную помощь добровольно, — родители имеют право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов», — объясняют в Минюсте.
Соответствующее исковое заявление подается в местные суды по зарегистрированному месту жительства или пребывания ответчика или истца. Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен к одному, нескольким или ко всем детям вместе.
К исковому заявлению прилагаются доказательства, обосновывающие исковые требования (взыскание алиментов), например, документы, подтверждающие доводы истца о потребности в материальной помощи. Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон. При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей.
Также во внимание принимается получение родителями пенсии, льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход
«Кроме уплаты алиментов дети обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью, немощностью. Если родители не получают пособия в дополнительных расходах, они имеют право обратиться в суд. Суд в каждом конкретном случае определяет наличие указанных выше обстоятельств на основании соответствующего медицинского заключения», — говорят в министерстве.
Стоит также отметить, что обязанность совершеннолетних дочери, сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, не является абсолютной.
Если судом будет установлено, что мать, отец уклонялись от исполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.
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