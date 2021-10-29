Накопительная пенсия: сколько придется отчислять из зарплаты

К накоплению пенсий планируют привлекать человека, чтобы он непосредственно платил из своей зарплаты. Варианты обсуждались во время дискуссий со Всемирным банком, Международной организацией труда, Офисом Совета Европы.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию Факты.
«Предложили такую модель: 1% платит работодатель — с ЕСВ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство заплатит еще 1% стимулирующего взноса», — сообщила она.
Как отметила министр, человек, который заплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%.
«Сейчас Министерство финансов рассматривает возможность увеличить размеры взносов от государства. В частности, дополнительно к предложенной модели добавить еще 1% обязательного взноса от государства. А стимулирующий взнос в пользу тех, кто платит со своей зарплаты, предусмотреть в размере 100% взноса, уплаченного человеком, с максимальным ограничением 3% от средней заработной платы», — сказала Лазебная.
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