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Накопительная пенсия: сколько придется отчислять из зарплаты

Накопительная пенсия: сколько придется отчислять из зарплаты

К накоплению пенсий планируют привлекать человека, чтобы он непосредственно платил из своей зарплаты. Варианты обсуждались во время дискуссий со Всемирным банком, Международной организацией труда, Офисом Совета Европы.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью изданию Факты.

«Предложили такую модель: 1% платит работодатель — с ЕСВ на счет человека. Далее человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство заплатит еще 1% стимулирующего взноса», — сообщила она.

Как отметила министр, человек, который заплатит 1% от своей заработной платы, получит 3% на свой счет, а человек, который откажется платить взносы со своей зарплаты, получит 1%.

«Сейчас Министерство финансов рассматривает возможность увеличить размеры взносов от государства. В частности, дополнительно к предложенной модели добавить еще 1% обязательного взноса от государства. А стимулирующий взнос в пользу тех, кто платит со своей зарплаты, предусмотреть в размере 100% взноса, уплаченного человеком, с максимальным ограничением 3% от средней заработной платы», — сказала Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что концепция пенсионной реформы 2-го уровня заключается в том, что часть единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого гражданина, будет отчисляться в специальный государственный фонд;
  • введение накопительной пенсии планируется за счет части налогов граждан, которые поступают в бюджет;
  • пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам РБК-Украина
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