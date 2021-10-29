Украинские банки бьют рекорды по темпам роста ипотечных и корпоративных кредитов — НБУ

В ІІІ квартале 2021 года банковский сектор Украины рекордно ускорил рост кредитования, что наиболее проявилось в корпоративном и ипотечном сегментах.
Как говорится в очередном Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины (НБУ), за этот период положительная динамика привлечения средств клиентов сохраняется, хоть и замедлилась, а уровень долларизации депозитов уменьшился.
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По данным НБУ, прибыль сектора за ІІІ квартал выросла в годовом исчислении в полтора раза. Темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетия. Чистый комиссионный доход продолжал расти высокими темпами.
В то же время, как отмечает пресс-служба регулятора, отчисления в резервы под кредиты сократились в годовом исчислении почти вдвое. Текущее состояние сектора свидетельствует о готовности банков к дальнейшему внедрению ранее запланированных требований к капиталу.
В НБУ отмечают, что активы банков растут благодаря оживлению кредитования.
Так, чистые активы банков выросли в результате оживления кредитования клиентов при одновременном уменьшении вложений в ОВГЗ и депозитных сертификатов НБУ. Рост за квартал чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте составил 13,1%.
В годовом исчислении прирост превысил 40%. Темпы роста кредитов населению в годовом исчислении ускорились до 31,2% по сравнению с предыдущим кварталом и превысили докризисный уровень.
Ипотечные кредиты сохраняют опережающую динамику по сравнению с потребительским кредитованием — более 16% за квартал и +54,5%. Доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 3,9 процентных пунктов до 33,3% благодаря наибольшему в текущем году списанию неработающих активов и ускорению кредитования.
При этом, по данным регулятора, за три месяца гривневые сбережения населения сезонно сократились.
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В частности, в ІІІ квартале объем депозитов населения в гривне снизился на 1,4%, преимущественно за счет средств по требованию в результате сезонного увеличения потребительских расходов. В годовом исчислении объем гривневых средств физических лиц увеличился на 15%. Средства бизнес-клиентов в национальной валюте выросли на 6,9% за квартал и на 28,1%.
Что касается прибыли банковского сектора, то она за ІІІ квартал составила 21,3 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. За девять месяцев прибыль сектора составила 51,4 млрд грн. Это более высокий объем, чем в соответствующем периоде докризисного 2019 года.
Факторами прибыльности являются продолжающийся рост операционной эффективности и существенное сокращение отчислений в резервы. Текущая высокая доходность и имеющийся запас капитала позволят банкам без труда выполнить обновленные регуляторные требования к капиталу.
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