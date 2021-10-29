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SpaceX вывела в космос еще 53 спутника

SpaceX вывела в космос еще 53 спутника

Американская компания SpaceX Илона Маска 13 ноября провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту 53 интернет-миниспутника в рамках проекта Starlink.

Об этом во время прямой трансляции сообщила компания в Твиттере.

Запуск ракеты-носителя был произведен с космодрома в американском штате Флорида в 14.19 по киевскому времени.

В общей сложности на борту ракеты находились 53 спутника.

По данным SpaceflightNow, изначально в компании планировали запустить Falcon 9 в пятницу. Однако в SpaceX решили перенести запуск ракеты-носителя на субботу из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, американская компания SpaceX Илона Маска 14 сентября провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту первую партию обновленной версии спутников в рамках проекта Starlink.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а в дальнейшем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам Укринформ
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