SpaceX вывела в космос еще 53 спутника

Американская компания SpaceX Илона Маска 13 ноября провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставила на орбиту 53 интернет-миниспутника в рамках проекта Starlink.
Об этом во время прямой трансляции сообщила компания в Твиттере.
Запуск ракеты-носителя был произведен с космодрома в американском штате Флорида в 14.19 по киевскому времени.
В общей сложности на борту ракеты находились 53 спутника.
По данным SpaceflightNow, изначально в компании планировали запустить Falcon 9 в пятницу. Однако в SpaceX решили перенести запуск ракеты-носителя на субботу из-за неблагоприятных погодных условий.
Watch Falcon 9 launch 53 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/dgHuF6SIZ4— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2021
Напомним, американская компания SpaceX Илона Маска 14 сентября провела успешный запуск ракеты Falcon 9, которая доставила на орбиту первую партию обновленной версии спутников в рамках проекта Starlink.
В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а в дальнейшем довести их количество до 30 тысяч.
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