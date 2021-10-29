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Американские компании в этом году купили рекордное количество роботов из-за нехватки работников

Американские компании в этом году купили рекордное количество роботов из-за нехватки работников

На протяжении девяти месяцев 2021 года американские компании купили 29 тысяч роботов на 1,48 млрд долларов для работы, что стало рекордным показателем в истории США.

Об этом сообщает CNN.

Это количество превысило пиковый показатель 2017 года.

Как отмечается, причиной такой массовой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с поиском специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии коронавируса не смогли привлечь или вернуть сотрудников, поэтому сделали ставку на роботов.

Преимущественно роботов закупили автомобильные и металлургические компании, а также производители продуктов питания.

Впрочем, сейчас рост масштабов покупки роботов наблюдается почти во всех отраслях американской экономики.

По материалам Укринформ
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