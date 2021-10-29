Межбанк: курс доллара неожиданно взлетел

Вот не может украинская действительность и ментальность жить без стрессов. И наш валютный межбанк в эту пятницу — лучшее тому подтверждение.

И хотя мы по дню фактически не вышли за прогнозный утренний коридор Минфина по доллару на торгах в пределах 26,00−26,25 гривен (по факту 26,24/26,26 на конец дня) и по евро 29,70−30,05 гривен (по факту 30,01/30,03 на момент закрытия) — нас это не радует.

Сами торги прошли в два этапа, о чем мы тоже предупреждали. На первом этапе, с утренних 26,09/26,11 гривен на небольших сделках курс подрос до 26,095/26,115 к 11 часам, а к 12:00 и до 26,10/26,12. Рынок был активен и торги проходили при небольших перекосах спроса и предложения, что не сильно отражалось на котировках. Нацбанк даже выходил на рынок и купил свои стандартные $ 5 млн по 26,08 гривен и потом ушел. К обеду котировки доросли до 26,105/26,125 гривен и первая, активная часть сессии почти завершилась.

На втором этапе активность стала быстро снижаться. Но потом после обеда спекулянты предприняли успешную попытку раскачать курс, выкупая все дешевые предложения и тем самым заставляя оставшихся на торгах игроков уже ставить котировки выше этого уровня.

В итоге, в 14:00 доллар вырос до 26,15/26,17 гривен, а к 15:00 его подтянули на единичных сделках до 26,19/26,21. Тут оживилась та часть продавцов, кто имел еще валюту к продаже по устраивающей цене. Но их было мало, а спекулянты быстро закрыли их небольшие объемы предложения и в итоге к концу дня загнали доллар к отметке 26,23/26,25 гривен и к 26,24/26,26 на момент закрытия сессии.

На спекулятивный характер раскачки рынка указывает и динамика справочного курса Нацбанка на 12:00 (он находился на отметке 26,0987 гривен) и официального курса на 15 ноября (он установлен на уровне 26,1107 гривен), то есть с достаточно небольшим отклонением справочного от официального. Это говорит о том, что объемы сделок по завышенным ценникам в конце дня были не очень большими и они не смогли глобально подтянуть официальный курс даже до начальных спекулятивных котировок в 26,15/26,17 на 14 часов.

Тем не менее, формальный рост котировок за день на 15 копеек с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен за доллар конечно же встревожил клиентов и банки.

Главные события 12 ноября на валютном рынке:

1). Спекулятивный рост котировок доллара за день сразу на 15 копеек — с 26,09/26,11 до 26,24/26,26 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк на рынок выходил один раз и купил $ 5 млн по 26,08 гривен.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 26,0987 гривен, а официальный курс на 15 ноября 2021 года установлен на уровне 26,1107 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,19 / 26,21

евро — 29,96 / 29,99

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1443 / 1,1444

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