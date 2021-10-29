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Корпорация Toshiba разделится на три независимых компании

Корпорация Toshiba разделится на три независимых компании

Японская Toshiba Corp анонсировала планы разделиться на три независимых фирмы, выделив компании, которые будут заниматься инфраструктурой и энергетикой.

Об этом сообщает Reuters.

«Это решение позволит каждому бизнесу гораздо больше концентрироваться на собственной специфике и облегчит принятие решений», – говорится в заявлении корпорации Toshiba, обнародованном в пятницу.

Toshiba надеется завершить реорганизацию ко второй половине 2023-го финансового года. Также в заявлении компании говорится о том, что распределение имело целью повысить стоимость акций.

Сообщается, что после выделения двух компаний Toshiba сохранит 40,6% акций у компании по производству карт памяти Kioxia и долю в других своих дочерних компаниях.

Источники Reuters сообщают, что стратегия разделения разрабатывалась пять месяцев. Впервые о таком выходе заговорили после скандала с финансовыми махинациями, который произошел в 2015 году и навредил репутации компании. Тогда компании удалось сохранить свое состояние только благодаря зарубежным инвесторам. В этом году корпорация наконец преодолела кризис из-за пандемии COVID-19 и увеличила доход за второй квартал до $266 миллионов.

По материалам Укринформ
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