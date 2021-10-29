Корпорация Toshiba разделится на три независимых компании

Японская Toshiba Corp анонсировала планы разделиться на три независимых фирмы, выделив компании, которые будут заниматься инфраструктурой и энергетикой.
Об этом сообщает Reuters.
«Это решение позволит каждому бизнесу гораздо больше концентрироваться на собственной специфике и облегчит принятие решений», – говорится в заявлении корпорации Toshiba, обнародованном в пятницу.
Toshiba надеется завершить реорганизацию ко второй половине 2023-го финансового года. Также в заявлении компании говорится о том, что распределение имело целью повысить стоимость акций.
Сообщается, что после выделения двух компаний Toshiba сохранит 40,6% акций у компании по производству карт памяти Kioxia и долю в других своих дочерних компаниях.
Источники Reuters сообщают, что стратегия разделения разрабатывалась пять месяцев. Впервые о таком выходе заговорили после скандала с финансовыми махинациями, который произошел в 2015 году и навредил репутации компании. Тогда компании удалось сохранить свое состояние только благодаря зарубежным инвесторам. В этом году корпорация наконец преодолела кризис из-за пандемии COVID-19 и увеличила доход за второй квартал до $266 миллионов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатов14 ч. назад - 1595 11
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина10 ч. назад - 1059 10
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений15 ч. назад - 201 5
В Киеве открыли движение на обновленной части Большой окружной дороги18 ч. назад - 1023 4
Как правильно закрыть банковскую карту15 ч. назад - 5820 3
Как правильно закрыть банковскую карту15 ч. назад - 5820 3
«Дію» обновили и убрали одну функцию10 ч. назад - 2425 1
В Минэнерго рассказали, откуда будут импортировать газ в случае его дефицита12 ч. назад - 1872
Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителей13 ч. назад - 1782
МВД опровергло мифы о радарах TruCam12 ч. назад - 1727
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 689 3
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2329 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1010
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1162
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4768 4